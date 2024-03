Volley | Playoff Superlega 2023 2024 | Verona sfiora l’impresa ma Perugia vince e vola in semifinale

Superlega, in tre set Trento vola in semifinale scudetto e si prenota in Europa - Posto prenotato in semifinale. Festa in casa Trentino Volley che in gara 3 dei quarti di finale scudetto batte Modena 3-0 e si assicura anche la presenza nelle coppe europee 2025. La formazione di ...trentotoday

Perugia festeggia il ritorno in A1 - ROMA- Champagne a fiumi al PalaRadi per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia che festeggia il ritorno in A1 con due turni di anticipo, dopo una sola stagione in purgatorio, espugnando il campo della Crem ...corrieredellosport

Perugia sbanca Cremona a riconquista l'A1 - Netta vittoria per 0-3 delle ragazze di Giovi che, dopo una sola stagione, tornano nel massimo campionato. In Pool Salvezza Bologna guadagna un punto su Olbia ...tuttosport