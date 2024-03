Volley | Playoff Superlega 2023 2024 | Trento prima semifinalista | Modena ko a gara-3

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024)è ladeiScudettodimaschile. Gli uomini di Fabio Soli chiude la serie aggiudicandosi-3 controcon un netto 3-0 (25-22, 25-19, 25-21). L’Itas Trentino non trova una prestazione impeccabile, commettendo tanti errori al servizio, ma è più incisiva a muro e soprattutto lucida nei momenti delicati. Ai canarini non riesce l’impresa sul difficilissimo campo della il T Quotidiano Arena di. Gli uomini di Alberto Giuliani non sono bravi a sfruttare le imprecisioni avversarie e si ritrovano spesso a rincorrere, non riuscendo poi a piazzare la zampata vincente nei momenti decisivi., che già si era aggiudicata ...