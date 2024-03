Volley femminile | Serie A1 | Scandicci rimane seconda vincendo su Roma in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Nella serata del 17 marzo vanno in scena tre partite valide per laA1 di, Chieri e Novara vincono in tre set contro, Cuneo e Bergamo; con la Savino del Bene cheinposizione, sorpassando nuovamente Milano che ieri aveva trovato la vittoria.vince suin tre set nella partita casalinga. Il primo set va in mano alla squadra di casa per 25-18, conche fatica anche nel secondo parziale, finito poi 25-17. Nel terzo set le ospiti cercano una reazione che però non arriva e il match termina con un 25-20 che vale il 3-0. Poco più tardi, Chieri vince in trasferta contro Cuneo per 3-0. La squadra ospite vince il primo set, combattuto in prima battuta e che ...