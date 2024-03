Volley femminile B1 Jesi batte Trevi 3-1 e conferma la zona play off

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 17 marzo 2024) Primi due set vincenti e poi il terzo, di grande equilibrio, lo vince la formazione umbra. Nel quarto non c’è storia fino al taglio del traguardo, 17 marzo 2024 – Tre punti fondamentali per la classifica. La sfida del PalaTriccoli finisce 3-1 per il sestetto di Sabbatini sul. Primo set in equilibrio (7-7) poi la Pieralisi prova a scappare (11-7) e la Lucky Wind è pronta alla rimonta (12-12). Il vero strappo c’è sul 18-15, con lene che fanno salire il ritmo dell’attacco (20-15) e del servizio (24-16). La Pieralisi viaggia spedita anche nel secondo parziale: 25-19.resta sempre in partita e vince in volata il terzo parziale 22-25. Nel quarto la Pieralisi mostra subito grande grinta. L’attaccono gira bene e così anche il muro: 10-4. Gli scambi si allungano ma è 18-8. Coach ...