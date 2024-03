Volley A2 donne | in campo alle 17 La Fcredil è artefice del proprio destino Alberti | È ora di rimboccarsi le maniche»

(Di domenica 17 marzo 2024) A quattro giornate dal termine del campionato di A2 femminile di, VtbBologna ha ancora ilnelle proprie mani: è quinta in classifica nella Pool Salvezza, ultima posizione utile per assicurarsi la permanenza nel secondo campionato nazionale. Il margine su Olbia è però ridottissimo, con le sarde a pari punti e dietro solo per il numero di vittorie. E allora c’è una sola cosa da fare per arrivare all’obiettivo stagionale. "E’ ora dilee tornare a vincere". A suonare la carica è il tecnico Gianluca. Dopo due ko consecutivi con Olbia e Offanengo che hanno riaperto i giochi in coda, ladeve tornare al successo. E deve farlo in una sfida chiave: a Costa Volpino, al Pala Cbl (ore 17 con diretta sul portale ...

