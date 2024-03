(Di domenica 17 marzo 2024) Ladi Vladimir, che sarebbe arrivata con un plebiscito nei suoi confronti, "non ha nulla a che fare con la realtà": lo ha denunciato Leonid, ex braccio destro di Alexei Navalny che nei giorni scorsi è stato aggredito a martellate in Lituania. (ANSA-AFP).

Volkov, 'la vittoria di Putin non ha niente di reale' - (ANSA-AFP) - VARSAVIA, 17 MAR - La vittoria di Vladimir Putin, che sarebbe arrivata con un plebiscito nei suoi confronti, "non ha nulla a che fare con la realtà": lo ha denunciato Leonid Volkov, ex ...giornaledibrescia

Putin verso il plebiscito, Mosca accusa lOccidente – Agenzia ANSA - Il presidente russo Vladimir Putin si prepara a una vittoria plebiscitaria alle elezioni presidenziali in Russia, con dati ufficiali che mostrano una partecipazione massiccia degli elettori, anche ...hamelinprog

Sono iniziate le elezioni in Russia: esito scontato ma non mancano le proteste - Urne aperte in tutto il Paese per le elezioni in Russia. Putin senza rivali si prepara a guidare il Paese per altri sei anni. Attese manifestazioni di protesta per il 17 marzo ...lifegate