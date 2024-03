Vino dei normanni | James Joyce e altre storie Sette curiosità sui pub irlandesi per festeggiare San Patrizio

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 17 marzo 2024) È la principale festa d’Irlanda: il 17 marzo persone da tutto il mondo si radunano per celebrare San, tra pinte di birra e Irish coffee, cappelloni verdi e tantissimi brindisi. Ma ogni occasione è buona per fare un salto in un tipico pub irlandese, format esportato e apprezzato in tanti altri paesi. Ecco 7 divertentisu questi locali.sui pubPerché i nomi si somigliano tutti Ci sono dei simboli comuni per gli Irish pub di tutto il mondo, a cominciare dalle insegne. Un motivo c’è: nel 1872 una legge irlandese impose a tutti i locali di esporre il nome del proprietario sulla porta, per regolare le vendite di alcol e rendere più semplice la riscossione delle tasse mentre il paese era sotto il controllo britannico. La maggior parte dei pub sono stati per tempo ...