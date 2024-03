Vincita record con soli 5 euro | mistero sull’identità della donna ‘fortunata’

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 17 marzo 2024) Unaper lache, con un tagliando di 5, ne ha vinti decisamente molti di più: c’è un velo disulla sua identità L’unica cosa certa è che a trionfare è stata una. Guai, però, a parlaresua identità visto che è ancora del tutto sconosciuta. Fatto sta che nella città di Sanremo non si sta parlando d’altro se nonche è stata effettuata pochissimi giorni fa, precisamente venerdì 15 marzo. Un grande colpo di fortuna, su questo non ci sono dubbi. La misteriosa fortunata, con un tagliando da 5, acquistato nella tabaccheria di via Palazzo ne ha vinti ben 500mila. Insomma, davvero un bottino niente male. Vince 500mila...