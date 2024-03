Vigor con lo spauracchio Di Renzo Battere il Roma City per volare

(Di domenica 17 marzo 2024) Lavuol vincere lo scontro diretto, ma attenzione alloDi. Dopo la netta vittoria contro la Tivoli, i rossoblu incroceranno le armi con un’altra compagine laziale: la, ad oggi una delle rivali più temute nella corsa ai primi 5 posti. "Il successo di domenica scorsa ci ha permesso di lavorare con la giusta serenità - dice il misterino Aldo Clementi -. I ragazzi hanno ormai la consapevolezza di poter lottare fino in fondo per un posto nei playoff, la partita di oggi diventa dunque un crocevia di enorme importanza, uno scontro diretto molto significativo in casa di un’avversaria che ho sempre considerato tra le più forti del nostro girone". Tra i giocatori più temuti, invece, c’è il centravanti piemontese Luca Di, faro ...

Si gioca domenica 17 marzo nel Lazio alle ore 14.30 Senigallia , 15 Marzo 2024 – Ventisettesima giornata in Serie D per la Vigor Senigallia che affronta un vero e proprio scontro diretto domenica 17 ... (vallesina.tv)

Vigor Castelfidardo, un pareggio in dieci - Porto S.Elpidio e Vigor Castelfidardo pareggiano 2-2 in una partita segnata da doppiette e espulsioni. Rombini risponde alle reti di Amici per il pareggio in dieci uomini.ilrestodelcarlino

Il Campobasso sarà di scena a Fano. La Vigor Senigallia all’esame Roma City - Nella 27esima giornata del campionato di Serie D girone F, si affrontano le squadre con Campobasso in testa alla classifica ... Fossombrone 1949 -Chieti 1922, Roma City F.C. -Vigor Senigallia, ...ilrestodelcarlino

Vigor e Accademia Calcio Roma ai play off, Accademia Frosinone a -1 dal 4° posto - Bucci della Vigor Perconti, decisivo contro l'Honey (Foto ©Consoli) ...gazzettaregionale