Videosorvegliata e chiusa di notte la passerella

(Di domenica 17 marzo 2024) Una convenzione con per la gestione e la manutenzione delladi via Ansaloni prevede misure per prevenire i vandalismi, che avevano addirittura portato alla chiusura della struttura lo scorso anno talmente erano stati pesanti. Il documento va così a colmare un vuoto legislativo che si protraeva dal 2017. I sindaci di Cormano e Cusano, Luigi Magistro e Valeria Lesma (nella foto) hanno trovato un accordo con Ferrovienord per il futuro dellaciclopedonale di via Ansaloni, che collega la zona della vecchia stazione di Cusano con il quartiere Fornasé di Cormano. Laera stata oggetto di atti vandalici sin dalla sua costruzione ed era stata interdetta al passaggio alcuni mesi fa, per motivi di pubblica sicurezza, dopo un ultimo gravissimo episodio che aveva visto la completa manomissione degli ascensori e ...

INCONTRO DEL COMUNE CON GLI OPERATORI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, L'AREA DELLA RIVANA SARÀ AL CENTRO DELLA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN ...: Vi sarà un'area attrezzata per accogliere gli operatori durante le fiere, e una zona chiusa e videosorvegliata per il ricovero delle attrazioni. Al posto del cemento, saranno presenti aree verdi per ...

