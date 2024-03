VIDEO – Udinese-Torino 0-2 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 17 marzo 2024), gara valida per la ventinovesima giornata diA 2023-2024, si è concluso sul risultato di 0-2: questo ilcon i gol e gligiocata al Bluenergy Stadium. RITORNA LA VITTORIA –è terminata sul punteggio di 0-2, nella seconda sfida delle 15 di sabato 16 marzo, per la ventinovesima giornata diA. Ai granata basta un gol per tempo di Zapata e Vlasic per avere la meglio sulla formazione di Cioffi. Con questo successo la squadra di Juric si porta a 41 punti in classifica, mentre i friulani restano fermi a 27 punti. Nel primo tempo ilparte meglio e colpisce un palo con Vlasic. Due minuti più tardi arriva il gol di Duvan Zapata, che ...

