VIDEO – Monza-Cagliari 1-0 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 17 marzo 2024), gara valida per la ventinovesima giornata diA 2023-2024, si è concluso sul risultato di 1-0: questo ilcon i gol e gligiocata all’U-Power Stadium. DI MISURA –è terminata sul punteggio di 1-0, nella prima prima sfida di sabato valida alle 15 per la ventinovesima giornata diA. È bastata una punizione straordinaria di Daniel Maldini per dare altre punti importanti in chiave europea. Un match senza particolari emozioni vinto dai brianzoli che hanno comunque sprecato la palla del 2-0 con Dany Mota nel primo tempo e Colombo nella ripresa. Pericoloso ilcon Lapadula nel primo tempo ma poi incapace di ...