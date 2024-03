VIDEO Ligabue | Teatro ‘Gesualdo’ sold out sognando il bis

(Di domenica 17 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono bastate 24 ore, o forse anche meno per polverizzare i biglietti per lo spettacolo dialGesualdo di Avellino. Tra le 31 tappe del tour “Dedicato a noi” che il rocker emiliano porterà nei teatri più belli d’Italia tra ottobre e novembre, spicca la data del 18 ottobre 2024 neldella città capoluogo, dove Liga torna a distanza di 21 anni. Dalla platea con il biglietto dal costo di 99 euro, alla galleria centrale che costa 92 euro , sino alle laterali da 89 euro (cat.1) e 79 euro (cat 2) sul portale di ticketone nessun biglietto risulta più disponibile. Al momento l’unica possibilità che viene concessa è quella di poter eseguire il cambio nominativo sul biglietto, ma soltanto a partire da un mese prima e fino al giorno dell’evento. IlGesualdo di Avellino, con i ...

Dacia main partner del tour "Ligabue in teatro - dedicato a noi" - ROMA (ITALPRESS) - Dopo la scelta delle note di 'Siamo chi siamo' di Ligabue per il film di lancio di Nuovo Duster, Dacia decide di accompagnare ...motori.tiscali

“Ligabue in teatro”: spuntano 2 date in Campania - Il tour inizia il 1 ottobre a Correggio (Reggio Emilia) con una data zero esclusiva, per poi toccare città come Napoli il 7 ottobre al teatro San Carlo e Avellino il 18 ottobre al teatro Gesualdo.agro24

Per il suo compleanno Ligabue fa un regalo ai fan: annunciato il nuovo tour nei teatri italiani - In occasione del suo compleanno, Ligabue ha deciso di fare un regalo speciale ai suoi fan: torna in tour nei teatri, dopo più di 13 anni dall'ultima volta.rds