Video l’Eredità 17 marzo 2024 | Mario campione

(Di domenica 17 marzo 2024)di domenica 17. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta da quest’anno da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventandodel programma, è, al suo primo tentativo, non è riuscito ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 5.625 euro. Peccato, riproverà domani. Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 59:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).del 17-3-...

Elezioni in Russia, parte la protesta per Navalny 'mezzogiorno contro Putin': A riportare la notizia, con foto e video, il canale indipendente Dozhd. Navalnaya, che ha promesso di raccogliere l'eredità politica del marito - morto il 16 febbraio in carcere in circostanze ...

√ Nuovo nome, stessa band: Una denominazione "vincolante, come un'antica eredità", come ... Le tre texane hanno dato l'annuncio con una canzone, senza passare ...il cui testo fa riferimento a Black Lives Matter e nel cui video ...