Video hard rubato alla dipendente della As Roma licenziata | l’inchiesta si allarga | «Almeno 40 persone coinvolte»

(Di domenica 17 marzo 2024) Nella diffusione non autorizzata delintimo di unasocietà As, per la quale è stata poisia lei sia il compagno, potrebbero esseredecine di, tra membri dello staff e giocatoriprima squadra. Tutto risale a un anno fa quando, secondo quanto ricostruito finora, un calciatorePrimavera allora minorenne chiede lo smartphone in prestitodi circa 30 anni. Sfogliando nella gallery, avrebbe trovato ilprivato e avrebbe inoltrato il primo invio. Il filmato avrebbe fatto il giro delle chat interne e sarebbe stato visto da numerosi colleghi di lavoro, commentato con battutacce a sfondo sessuale. A ...

