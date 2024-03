VIDEO FOTO Iannace non si ferma | dalla solidarietà alla fiaccolata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 17 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Va avanti senza sosta l’attività di prevenzione gratuita e di beneficenza che da anni il dottor Carlo, senologo e primario della Breast Unit dell’Ospedale Moscati di Avellino (di recente colpito da una condanna giudiziaria) , porta avanti a favore delle persone in difficoltà con le varie associazioni che si occupano di prevenzione oncologica. Sabato sera si è tenuta la seconda edizione di “Musica in rosa… con note d’azzurro”, evento organizzato da “The Power of Pink”, dedicatomusica,condivisione. L’occasione è servita anche per consegnare gli assegni provenientiraccolta fondi “Sette passi per un sorriso”. : oltreconsueta donazione di diecimila euro...