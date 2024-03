Viadotto | altro rinvio | Ma sarà l’ultimo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Slitta il collaudo dei nuovi tiranti sul ponte di Vaprio, ma solo di qualche giorno. Da domani si passa al 23 marzo, sabato, quando lo stop dalle 8.30 alle 14 al passaggio sulper Canonica, che collega la sponda milanese e quella bergamasca dell’Adda, avrà anche meno impatto sul traffico. Ultimo disagio, poi il super cantiere sicurezzafinito. Le prove di carico serviranno a capire anche se i camion potranno viaggiare come prima, quelli di 26 tonnellate in direzione Bergamo e fino a 3,5 per l’hinterland. I lavori veri e propri di sostituzione dei pendini si sono conclusi a fine febbraio, da giugno i 20mila automobilisti, che ogni giorno fanno la spola fra una provincia e l’altra, avevano fatto i conti con il senso unico alternato sul cavalcavia. Ilha riaperto dopo otto mesi di intervento e due anni di ...