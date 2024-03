Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 17 marzo 2024)DEL 17 MARZOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA PONZANONO E IL BIVIO PERNORD IN DIREZIONE NAPOLI, LA CIRCONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; RESTANO CODE INVECE SULLA A24-TERAMO PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO TRA IL NODO CON LA A1 E LA BARRIERA DIEST IN DIREZIONE; E PROPRIO VERSO LA CITTA’ PROSEGUONO I RIENTRI DAL FINE SETTIMANA: AL MOMENTO ABBIAMO CODE SULLA DIRAMAZIONESUD, TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO, E SEMPRE VERSO IL RACCORDO SULLA PONTINA ...