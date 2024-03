Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 17 marzo 2024)DEL 17 MARZOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE-: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA PONZANONO E IL BIVIO PERNORD IN DIREZIONE NAPOLI; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA A24-TERAMO, TRA IL NODO CON LA A1 E LA BARRIERA DIEST; E IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO PER I RIENTRI DAL FINE SETTIMANA; INIZIAMO DALLA A12, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA; SEMPRE IN DIREZIONECODE SULL’AURELIA TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO, E PROSEGUENDO TRA CASTEL DI GUIDO E IL ...