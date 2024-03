Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 17 marzo 2024)DEL 17 MARZOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER PARCO DE MEDICI CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA PONTINA; CODE ANCHE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO, TRA APPIA E TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SULL’ AURELIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA MARINA DI CERVETERI E SAN NICOLA, E PROSEGUENDO TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE; SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST; A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’ E SI E’ CONCLUSA ...