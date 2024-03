Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 17 marzo 2024)DEL 17 MARZOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA PONTINA NEI PRESSI DI POMEZIA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 29 CI SONO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; E SI E’ DA POCO CONCLUSA LA 29^ EDIZIONE DELLA MARATONA DI: PREVISTA PER LE 15.30 LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE COLOSSEO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA; IN CORSO ANCHE IL RIPRISTINO DEL NORMALE PERCORSO DELLE LINEE BUS DI ZONA NELL’AREA CIRCOSTANTE, MENTRE SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ RESTA CHIUSA AL TRANSITO, PER L’INTERA GIORNATA, VIA DEI FORI IMPERIALI. DA ...