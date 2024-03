Via Mariti | un mese dopo Protesta davanti al cantiere | Qui deve sorgere un parco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Un centinaio di persone ieri pomeriggio alla manifestazione indetta da Assemblea 16 febbraio in viaala undalla morte di cinque operai nel crollo dell’Esselunga in costruzione. Tra loro diversi residenti del quartiere, ma anche molti esponenti della galassia dell’ultrasinistra. Non una semplice commemorazione ma un incontro pubblico per chiedere che al posto del supermercato si realizzi un giardino intitolato a Mohamed El Farhane, Mohamed Toukabri, Taoufik Haidar, Luigi Coclite e Bouzekri Rahimi, le cinque vittime che portano a 145 i morti sul lavoro del 2024 in Italia. Perciò hanno lanciato una raccolta firme e annunciato un corteo per il 23 marzo alle 15,30 che andrà dall’Esselunga di via di Novoli a quella di via Milanesi. "Non è accettabile che chi governa questa città abbia deciso ...