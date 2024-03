Veterani dello Sport | anche Moser tra gli ospiti

(Di domenica 17 marzo 2024) Dal progetto Slurp all’incontro sue Costituzione passando da personaggi simboloitaliano. E ancora, una giornata dedicata all’inclusione, e poi il Campionato nazionale di tiro a segno e il Premio atleta dell’anno. Insomma, tanta carne al fuoco per la sezione lucchese dell’Unione Nazionale(Unvs) guidata dalla presidente Carla Landucci che, nel corso della prima assemblea dell’anno ha presentato il programma per il 2024. Prosegue dunque la partecipazione al progetto “SLURP“ condiviso con altri club service lucchesi (Soroptimist, Lions Club Le Mura, Lions Host, UNVS, Rotary, Panathlon), per la realizzazione dell’attività ludico motoria nelle scuole dell’infanzia che da quest’anno si è estesanella prima classe delle ...

Si sfidano quattro scuole. Via al Torneo ’Sentimenti’ - Continua l’impegno della sezione imolese dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, guidata dal presidente Giovanni Mazzini, per la valorizzazione del binomio composto da scuola e sport. Dopo il ...ilrestodelcarlino

Alpini in Russia, conferenza a Bolzano dello storico aquilano Francesco Fagnani - L’AQUILA Conferenza dello storico aquilano Francesco Fagnani, l’altro giorno a Bolzano, alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gamba, sul tema “Gli alpini ...ilmessaggero

‘The Last Rifleman – Ritorno in Normandia’ esce il 23 marzo su Sky e Now - C’è attesa per l’esordio sempre più vicino, su Sky e sulla piattaforma Now, di ‘The Last Rifleman – Ritorno in Normandia’, nuovo film con protagonista Pierce Brosnan in uscita il 23 marzo.quotidiano