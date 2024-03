Verso Inter-Napoli | ricordando…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 17 marzo 2024) Il terzo scudetto delè arrivato nel suo Friuli. Lui, terzinaccio (ma)corretto negliventi, che quando arrivò nel capoluogo camapano si muoveva già in un altro ruolo. Scrisse sul Corriere dello Sport Giancarlo Dotto il 27 maggio 2021, il giorno successivo la dipartita dell’ex difensore: “Terzinaccio un corno. Tarcisio finì da calciatore giocando libero nel bellissimo e mai troppo rimpiantoa zona di Vinicio. Dopo 12 anni die un grave infortunio, finito per tutti, ma non per Francesco Janich, lungimirante direttore del club partenopeo”. Quelche divertiva e si divertiva < >, raccontò anni dopo la ‘Roccia’. Vestì la casacca partenopea dal 1974 al ’77, conquistando una Coppa Italia e una Coppa di ...