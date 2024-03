Verona-Milan | Theo Hernandez segna e viene ammonito | salterà Fiorentina-Milan

(Di domenica 17 marzo 2024)e si fa ammonire. Sul finire del primo tempo di, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il terzino francese vince un rimpallo e poi colpisce con il sinistro battendo l’incolpevole Montipo e facendo impazzire di gioia la fetta di tifosi rossoneri.esulta facendo un gesto che dallo stadio e dall’arbitro Maurizio Marianipercepito come irrispettoso nei confronti dei padroni di casa e arriva l’ammonizione. Questo è un giallo pesante perchéera diffidato e dunqueper squalifica, match di sabato 30 marzo. SportFace.

