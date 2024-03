Verona-Milan | Pulisic sempre più leader | i festeggiamenti sui social

(Adnkronos) – Il Milan non sbaglia, vince 3-1 a Verona in casa dell’Hellas e stacca la Juve ntus in classifica portandosi a 62 punti al secondo posto +3 sui bianconeri dopo la 29esima giornata ... (seriea24)

Scontro durante Verona Milan: il retroscena in conferenza! - In occasione del gol del vantaggio rossonero c’è stato un gesto che ha scaturito la rabbia del Verona. Il motivo è stato svelato in conferenza stampa. Il Milan quest’oggi ha avuto la meglio ...spaziomilan

Con il gol di Verona ha messo a segno la rete numero 5.000 in A nella storia rossonera. È anche la dodicesima in stagione, la sua più prolifica - Sì, per il Milan era in effetti una scommessa puntare su di lui ... Il record precedente era 11, sempre risalente al '19-20. Pulisic a Verona ha segnato, ha stampato un siluro contro la traversa e ha ...gazzetta

Pulisic segna il gol n° 5.000, il Milan passa a Verona e stacca la Juve: gli highlights - Il Milan si conferma in un buon momento di forma e passa anche sull'ostico campo del Verona. L'Hellas vende cara la pelle ma cede: finisce 1-3, segnano Theo Hernandez, Pulisic, Noslin e Chukwueze. Tre ...tuttomercatoweb