Verona-Milan | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Ile isudi, match valido per la ventinovesima giornata di. Al Bentegodi prova della maturità per i rossoneri in un buon momento: si cerca di difendere il secondo posto contro gli scaligeri che però sono anche loro in gran forma e lottano strenuamente per raggiungere la salvezza. Chi la spunterà? Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 17 marzo.sarà visibile sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia e Dario Marcolin. SportFace.