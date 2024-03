Verona-Milan | Pierre Kalulu out per infortunio | le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 17 marzo 2024) Dopo il primo tempo diè uscito per, lasciando il posto a Matteo Gabbia. Le sueIlsta giocando il suo match della 29esima giornata di Serie A contro il, allo stadio Bentegodi. I rossoneri hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0, grazie alla rete di Theo Hernandez. Dopo la fine della prima frazione però Stefano Pioli ha dovuto effettuare la prima sostituzione in maniera obbligata. Nel corso dell’intervallo infattiè rientrato in campo prima di tutti, per testare le suefisiche. Dopo aver provato qualche movimento, il difensore rossonero ha capito che sarebbe stato meglio fermarsi e quindi il tecnico ha ...