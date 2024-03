Verona Milan | LIVE | CRONACA | DIRETTA match Serie A

Zubimendi, cifre troppo alte per la Juve - come anche per il Milan, altro club di Serie A interessato al giocatore. Più probabile un trasferimento estivo in Inghilterra per Zubimendi, visto che in Premier League ci sarebbero club in grado di ...tuttojuve

Diffidati Verona Milan: questi tre rossoneri rischiano di saltare la sfida con la Fiorentina - Diffidati Verona Milan: questi tre rossoneri rischiano di saltare la sfida con la Fiorentina della 30^ giornata di Serie A Oggi andrà in scena Verona Milan, match del 29° turno di campionato nel quale ...milannews24

(Live) Hellas Verona - Milan dallo stadio Bentegodi: Maignan c'è, riposa Giroud - Il Milan poche ore dopo la vittoria sullo Sparta Praga ... Rafael Leao e Luka Jovic a 5,75. Per il Verona il gol di Federico Bonazzoli come rete che apre l’incontro è quotato 10 seguito da Noslin a 13 ...it.blastingnews