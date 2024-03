Verona-Milan | infortunio per Kalulu | la prima diagnosi | Serie A News

Verona Milan, subito due traverse per i rossoneri! Pulisic e Okafor spaccano la porta. Le due occasioni della formazione di Pioli - Milan sfortunatissimo in questi primi minuti della sfida contro il Verona. La formazione rossonera si è resa pericolosissima con Okafor e Pulisic che hanno colpito entrambi la traversa. Ecco di ...milannews24

Serie A: Verona-Milan 1-2 - DIRETTA - 50' GOL! Hellas Verona-Milan 0-2! Rete di Pulisic! 44' GOL! Hellas Verona-Milan 0-1! Rete di Théo Hernández! Falcata sulla corsia mancina del terzino rossonero, il quale si accentra dalla linea di ...ansa

Verona-Milan, il risultato in diretta LIVE - Rafael Leão ha preso parte a sei gol (tre reti, tre assist) nelle ultime cinque presenze contro il Verona in Serie A, andando a segno in ciascuna delle ultime due sfide; in particolare, contro nessuna ...sport.sky