Verona Milan | i rossoneri tagliano un traguardo storico

(Di domenica 17 marzo 2024) In occasione della sfida contro il, ilha tagliato un: è la terza squadra in tutta la Serie A Il 2-0 delfirmato Christian Pulisic nel match dirappresenta una rete iconica per la storia del club. Infatti è stato il gol numero 5000 del club rossonera nella storia del massimo campionato. Il 1000esimo lo firmò Nordahl nel 1950, il gol numero 2000 invece Ferrario nel 1964. Per arrivare alla rete 3000 bisogna arrivare al 1991 con Massaro mentre il 4000esimo fu opera di Kakà nel 2007. Ilè la terza squadra a raggiungere quota 5000 dopo Juventus e Inter.