Verona-Milan | Calabria | “Potevamo tirare meglio | ma l’obiettivo era sbloccarla”

L'esultanza di Theo Hernandez dopo il gol dell'iniziale vantaggio Milan in casa del Verona è stata contestata dai tifosi dell'Inter sui social. I sostenitori nerazzurri pensano che abbia preso in ... (fanpage)

all’intervallo Stefano Pioli è costretto al cambio: non ce la fa a proseguire Pierre Kalulu. Al suo posto Matteo Gabbia Guai in vista in casa Milan con Pierre Kalulu costretto al cambio. ... (calcionews24)