Verona-Milan 1-3 | rossoneri secondi a +3 sulla Juve

(Di domenica 17 marzo 2024) (Adnkronos) – Ilnon sbaglia, vince 3-1 ain casa dell’Hellas e stacca lantus in classifica portandosi a 62 punti al secondo posto +3 sui bianconeri dopo la 29esima giornata della Serie A. Alla squadra di Pioli basta un gol nel primo, uno all’inizio del secondo e uno alla fine della gara con Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze, per avere la meglio sugli scaligeri, a cui non basta la rete di Noslin, e che si devono fermare dopo due vittorie consecutive, realizzate entrambe per 1-0 contro Sassuolo e Lecce, entrambe rivali nella lotta alla salvezza. La squadra di Baroni resta quindi a 26 punti al 15esimo posto con il Cagliari, nonostante le numerose cessioni di gennaio. Baroni per la sfida casalinga con iconferma tra i pali Montipò. In mediana Duda e Serdar, mentre ...