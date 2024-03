Verona-Milan 1-3 | Pioli | “Vittoria meritata | Theo e Leao coppia fortissima”

(Di domenica 17 marzo 2024) Stefanoè intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il successo delsul campo del: “Prestazione molto positiva, anche perché arrivavamo dalla gara di giovedì. Siamo partiti bene, poi loro hanno segnato un gran gol. Siamo però stati squadra e abbiamo creato e giocato tanto. Credo che alla fine si tratti di una“. Il tecnico dei rossoneri si è poi soffermato sui singoli: “Chukwueze ha grande disponibilità e sono contento del suo gol. E’ arrivato in un campionato diverso e ci sono stati troppi giudizi affrettati. Serve pazienza per aspettare i nostri ragazzi.Hernandez? Nessuna mancanza di rispetto, esulta sempre così. Non va bene però che si sia preso il giallo e non ci sarà contro la Fiorentina. Pulisic e Loftus-Cheek li ho tolti perché un ...

Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze firmano il successo Il Milan non sbaglia, vince 3-1 a Verona in casa dell'Hellas e stacca la Juve ntus in classifica portandosi a 62 punti al secondo posto +3 sui ... (sbircialanotizia)

Verona-Milan, Pioli: “Abbiamo interpretato bene la partita e abbiamo vinto meritatamente” - Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista a DAZN nel post partita della sfida vinta 1-3 in casa del Verona: “Ci tengo a fare un grande in bocca al lupo a Joe Barone, sperando ...trivenetogoal

SERIE A - Verona-Milan 1-3: i rossoneri allungano sulla Juventus - La ventinovesima giornata di Serie A sorride al Milan, che vince per 3-1 in casa dell’Hellas Verona e consolida il secondo posto in classifica, portandosi a +3 dalla Juventus. Theo Hernandez sblocca l ...napolimagazine

Milan ok, ma Pioli si lamenta: “Theo Hernandez ammonito, non è giusto” - Il Milan vince a Verona e allunga al secondo posto, Pioli contento del risultato ma non altrettanto per l’ammonizione a Theo Hernandez Vittoria pesante per il Milan contro il Verona, tre punti che ...calciomercato