Verona-Milan 0-2 | raddoppio facile di Pulisic | Serie A News

L'esultanza di Theo Hernandez dopo il gol dell'iniziale vantaggio Milan in casa del Verona è stata contestata dai tifosi dell'Inter sui social. I sostenitori nerazzurri pensano che abbia preso in ... (fanpage)

Verona Milan , match valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Verona Milan , valevole per la ... (calcionews24)

Verona-Milan , partita sbloccata dalla magia di Theo Hernandez. Il terzino rossonero è stato poi ammonito per un gesto ritenuto provocatorio (pianetamilan)

Women, al Sinergy Stadium passa il Parma - È il Parma a portarsi a casa il big match del Sinergy Stadium contro l’Hellas Verona Women: le ducali si sono infatti imposte per 0-1 nella gara disputata questo pomeriggio in via Sogare. A decidere ...calciohellas

Verona Milan, subito due traverse per i rossoneri! Pulisic e Okafor spaccano la porta. Le due occasioni della formazione di Pioli - Milan sfortunatissimo in questi primi minuti della sfida contro il Verona. La formazione rossonera si è resa pericolosissima con Okafor e Pulisic che hanno colpito entrambi la traversa. Ecco di ...milannews24

Serie A: Verona-Milan 1-2 - DIRETTA - 50' GOL! Hellas Verona-Milan 0-2! Rete di Pulisic! 44' GOL! Hellas Verona-Milan 0-1! Rete di Théo Hernández! Falcata sulla corsia mancina del terzino rossonero, il quale si accentra dalla linea di ...ansa