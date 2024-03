Verona | Baroni | «Possiamo ancora crederci | sul Milan…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 17 marzo 2024) Le parole di Marco, allenatore dell’Hellas, nel post partita della sfida di Serie A contro il Lecce Marco, allenatore dell’Hellas, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta nella sfida di Serie A contro il Milan. MILAN – «Il Milan ha fatto una signora partita. Noi siamo stati troppo intimoriti nel primo tempo. Non devi sbagliare nulla e noi abbiamo fatto qualche errore. La squadra mi è comunque piaciuta. Abbiamo regalato due gol. Oggi ho visto comunque cose interessanti, sono tutte energie di cui abbiamo bisogno». PARTITA – «Ottimizzano tutte le qualità dei giocatori. Dobbiamo migliorare nell’attacco dell’area. I tiri sono una delle tante soluzioni. Noslin ha un ottimo tiro. Oggi è stato molto bravo. Per essere competitivi col Milan non devi sbagliare mai nulla».