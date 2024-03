Venezuela | Maduro si candida 3° mandato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 17 marzo 2024) 16.10 Il Partito Socialista Unito del(Psuv) al governo ha proclamato il presidente Nicolascome suoto per le elezioni del 28 luglio in cui cercherà di ottenere il suo terzo. Eletto per la prima volta nel 2013 dopo la morte dell'ex presidente Hugo Chàvez di cui sostiene di essere erede,è stato rieletto nel 2018 in uno scrutinio contestato dall'opposizione. La legittimità non è stata riconosciuta da oltre 60 paesi, tra cui Usa e Ue. Ha tenuto il Paese con il pugno di ferro.