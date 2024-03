Venezia, camion dei rifiuti in retromarcia travolge e uccide un passante - Un camion per la raccolta dei rifiuti ha schiacciato e ucciso in retromarcia un passante a Chioggia, nel Veneziano: è accaduto intorno alle 7 del mattino, quando il mezzo guidato da un autista 50enne ...repubblica

Tragedia a Chioggia, uomo travolto e ucciso da un camion rifiuti della Veritas - La nota dell'azienda: "Alla guida un autista esperto. Era in retromarcia". Il mezzo della Multiutility stava operando presso un cassonetto dei rifiuti collocato vicino alla sede del Comune. In corso i ...rainews

Chioggia, camion dei rifiuti in retromarcia travolge e uccide un anziano - Un uomo ultrasettantacinquenne è stato travolto e ucciso da un camion della raccolta rifiuti che stava facendo retromarcia. È avvenuto stamattina, intorno alle ore 7.00, a Chioggia. Il mezzo, uno dei ...nuovavenezia.gelocal