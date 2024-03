Vendeva assicurazioni online | ma era una truffa | finta agenzia scoperta nel Casertano | arrestato 38enne

Allestisce un call center in casa per vendere false polizze assicurative, 38enne in manette a Villa Literno - La scoperta fatta dai carabinieri in una mansarda di Villa Literno. Sotto chiave cellulari, carte prepagate e un notebook ...internapoli

Truffa a Telese Terme, Vendevano online polizze assicurtive false: fermata coppia di Crotone - La truffa è stata scoperta in seguito alla denuncia presentata da una donna ai militari di Telese Terme quando si è accorta che, dopo aver ricaricato una carta prepagata con 580 euro per il pagamento ...ilmattino

Le auto elettriche saranno più economiche da produrre rispetto ai veicoli a gas, ma con costi di riparazione e assicurazione molto più elevati - I costi di manutenzione e i futuri vantaggi di prezzo dei veicoli elettrici rispetto alle auto a gas potrebbero essere più che compensati dall'aumento dei premi assicurativi. La riparabilità deve esse ...notebookcheck