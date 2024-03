Vedete questa polverina? Dose letale | avvertimento-choc da Fazio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) "Quellachesupunta di matita è unadi Fentanyl. Se uno assume quella quantità muore": Fabio, a Che tempo che fa sul Canale Nove, ha parlato col virologo e divulgatore scientifico Roberto Burioni dell'emergenza provocata da questo farmaco. "Il fentanyl - ha spiegato Burioni - è un farmaco, non è una droga come l'eroina o la cocaina. È un farmaco che ha un'importanza nell'utilizzo medico, come cura del dolore. Ha dei grandi vantaggi, è molto facile da somministrare, è molto più potente della morfina e ha un'azione rapida". L'emergenza Fentanyl è diffusa soprattutto negli Usa, ma non è escluso che arrivi anche nel nostro Paese. "Non so dire se il problema arriverà anche in Italia, ma ho paura di sì, e potremmo accorgercene solo troppo tardi, ...