Vandalizzato il murale di Falcone e Borsellino

(Di domenica 17 marzo 2024) Sdegno e sconcerto: sono stati questi gli stati d’animo dei cormanesi appena hanno visto la targa e ildedicati a Giovannie Paolo, all’ingresso del centro sportivo comunale di viale Europa, rovinati da segni e graffiti neri. Eppure, per la prima volta da quando il grande impianto polifunzionale è stato intitolato ai due giudici uccisi dalla mafia nel 1992, la conosciuta foto e la sua riproposizionestilizzata, che ritrae i due magistrati mentre parlano tra loro, sono state deturpate: anzi, si è trattato di un vero e proprio "sfregio – come ha subito sottolineato il sindaco di Cormano, Luigi Magistro – alla memoria dei due giudici eroi della lotta alla criminalità". E l’indignazione è ancor più forte perché, dal 20 al 23 marzo, si celebrerà in città la “Settimana della legalità“, con ...