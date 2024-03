Van der Vaart | «Triste per Klaassen Ha bisogno di giocare»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Rafael van der, ex giocatore di diverse squadre tra cui il Real Madrid, ha detto la sua sulla situazione di Davyall'Inter su Voetbal Primeur. POCO TEMPO – Il calciatore olandese sta giocando veramente poco in nerazzurro, Rafael van derha detto: «Questo mi rende un po'. Undici minuti lo scorso fine settimana contro il Bologna. Non è niente di niente. Hasolo, soprattutto a quell'età. Basta fare minuti, ovunque e con qualsiasi squadra. Poi puoi vedere il tuo nome sulla maglia dell'Inter, è bello, ma sei sempre in panchina. Penso che sia un peccato».