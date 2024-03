Valentina Zarrillo | chi è la figlia di Michele Zarrillo nata da una storia misteriosa

(Di domenica 17 marzo 2024)è padre di tre figli:all’inizio degli anni Ottanta da una relazione giovanile, mentre gli altri due, Luca e Alice, li ha avuti con la sua attuale compagna Anna Rita Cuparo La primogenita di, ènel 1981 da una lunga relazione sentimentale che il cantante aveva intrattenuto negli anni Ottanta con unadonna – relazione durata circa 8 anni e di cui il cantante ha cominciato a parlare pubblicamente solo parecchio tempo dopo.nel 1981, ha 42 anni ed èda una relazione importante dell’artista durata ben otto anni. Non vi sono informazioni sull’identità di sua madre: ...

Michele Zarrillo oggi a Domenica in: l'infarto, la moglie che gli salvò la vita, i figli - Michele Zarrillo, il cantante ospite oggi 17 marzo a Domenica In. E' nato a Roma il 13 giugno 1957, ha 66 anni.Cresciuto nel quartiere Centocelle, mostra fin da subito una ...ilmessaggero

Michele Zarrillo chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, Instagram, Sanremo, biografia e carriera - Michele Zarrillo è nato a Roma il 13 giugno del 1957. Ha 66 anni. Fa il suo esordio da giovanissimo militando in alcune band progressive come i Semiramis e, per un breve periodo, nel gruppo Il ...blitzquotidiano

Anna Rita Cuparo moglie Michele Zarrillo chi è: età, figli, lavoro, vita privata - Anna Rita Cuparo e Michele Zarrillo: un amore che travalica le note, tra carriera, vita familiare e differenze d'età. Anna Rita Cuparo, la compagna di vita di Michele Zarrillo, icona della musica ital ...controcopertina