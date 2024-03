Vaiano | furgone esce fuori strada e finisce nel Bisenzio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Prato, 17 marzo 2024 - Unnel. E’ successo questa mattina, 17 marzo, a, in località Gamberame. Sul posto sono subito intervenuti vigili del fuoco, muniti anche di un’autogru. Presente anche il personale fluviale dalla centrale, per effettuare il recupero in piena sicurezza. Il mezzo, che era finito nel fiume ieri sera a causa di una manovra errata, dopo essere stato imbracato, è stato riportato sulla sedele. Fortunatamente non risultano feriti perché non ci sono state persone coinvolte. Maurizio Costanzo