Vai al fronte? | ecco cosa è Putin | come umilia questo settantenne

(Di domenica 17 marzo 2024) Morto un Navalny se ne fa un alto. Per ammazzare pure quello, probabilmente. Stavolta a subire le trovate crudeli del Regime tocca a Oleg Orlov, rimasto il più noto dissidente con Vladimir Kara-Murza al momento ospite delle prigioni della Federazione russa, dopo la dipartita del numero uno, Alexei Navalny appunto. Orlov, di professione biologo, è il presidente del Centro Memorial, la principale associazione per la tutela dei diritti umani in Russia, nata nel 1989 con lo scopo di far emergere tutti i crimini del regime sovietico e poi finita per risultare invisa anche all'entourageiano per tutte le sue attività, quelle legate al passato ma anche per le prese di posizione sull'attualità. Memorial nel 2021 è stata sciolta dalle autorità ma nel 2022 ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace e da allora la repressione è stata sempre più dura sui suoi componenti. Orlov ...