Usa | arrestato il killer di Filadelfia

(Di domenica 17 marzo 2024) 23.00 E' statoildi,barricato all'interno di un'abitazione in New Jersey da ore. Lo riportano i media americani citando fonti della polizia. Le persone prese in ostaggio erano già state evacuate. L'uomo dopo aver ucciso in Pennsylvania la matrigna, la sorellina e la madre dei suoi figli, era poi scappato in New Jersey, barricandosi per ore nella casa di Trenton.I motivi del gesto folle del 26enne non sono ancora chiari.Fedina pulita e non squilibri precedenti.