Ursula von Melonen Giravolte di Lady Ue e la sinistra rosica per la svolta a destra

(Di domenica 17 marzo 2024) Giorgia Meloni è sempre più protagonista in Europa. Un'autorevolezza che la premier s'è guadagnata sul campo, tessendo una tela sin dal primo giorno del suo insediamento e grazie alla quale, gode la stima di vari leader internazionali. A partire dalla presidente della Commissione europea,von der Leyen, con cui oggi la premier sarà in missione in Egitto assieme al presidente di turno del Consiglio Ue e primo ministro belga, Alexander De Croo; il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis; il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, il primo ministro cipriota, Nikos Christodoulidis. Una missione, due obiettivi. Il primo è a carattere europeo, un memorandum sulla falsa riga di quello avviato con la Tunisia. In pratica, un accordo che mira non solo a rafforzare legami politici ed economici, ma anche a gestire le sfide regionali, inclusa la questione dei migranti ...

Si è di fatto concluso il primo round delle procedure, in parte previste dall’articolo diciassette del Trattato sull’Unione e in parte immaginate unilateralmente dai gruppi politici e dai partiti ... (linkiesta)

Il Piano Mattei è «una sfida strategica per l’Italia». E l’ Egitto è un pezzo fondamentale del progetto per l’Africa su cui la premier, nell’anno di presidenza del G7, punta gran parte delle sue ... (secoloditalia)

Meloni e von der Leyen volano in Egitto, soldi per frenare le partenze di migranti: 7,4 miliardi di aiuti - Quando poco meno di un anno fa si parlò degli accordi con la Tunisia come «un modello per le relazioni tra Ue e Nord Africa» in pochi, soprattutto a Bruxelles e a ...ilgazzettino

Meloni a Il Cairo con von der Leyen, verso un memorandum Ue-Egitto - Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen di nuovo fianco a fianco volano a Il Cairo per rinsaldare i rapporti bilaterali italiani ed europei con Abdel Fattah al-Sisi, in un momento in cui l'Egitto gioca ...tgcom24.mediaset

Giorgia Meloni d’Egitto. Con la solita Ursula von der Leyen - Sette milioni e mezzo di euro sono attribuiti alle borse di Meloni e von der Leyen destinate all’Egitto di Al Sisi ...policymakermag