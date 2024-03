Uno scontro fra bande Ruggini fra nordafricani Maxi rissa in pieno giorno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) di Rossella Conte FIRENZE Quasi 50 persone se le sono date di santa ragione in via Palazzuolo poco dopo le 18 di ieri. Urla, minacce, spranghe e a un certo punto è spuntato anche qualche coltello. A fronteggiarsi due, una di tunisini e una di marocchini. Secondo la questura, sei/sette persone si sarebbero scagliate contro il macellaio della strada, marocchino, 42 anni. Un tunisino di 19 anni è stato fermato e denunciato. Ma all’arrivo di numerose volanti c’è stato un fuggi fuggi generale. "In 40 anni non abbiamo mai visto niente del genere, una violenza inaudita - dicono i residenti -. Sembrava si stessero ammazzando l’uno con l’altro". Alcuni sono scesi in strada per cercare di separarli. "Ma prima di andarsene - raccontano - hanno giurato vendetta e si sono dati appuntamento per il terzo round. Il tutto sotto le nostre finestre". La...