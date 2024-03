Unità d' Italia | cambio della Guardia solenne al Quirinale

(Di domenica 17 marzo 2024)nel pomeriggio alin occasione"Giornata dell'nazionale,Costituzione, dell'Inno eBandiera". Davanti a centinaia di persone radunate dietro le transenne intorno alla piazza del, il presidenteRepubblica Sergio Mattarella ha assistito al momento dell'inno nazionale, dopo aver passato in rassegna il Reggimento Corazzieri eFanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo. Prima di rientrare nel palazzo, il capo dello Stato ha salutato la folla, che lo ha applaudito.

