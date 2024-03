Unicef | oltre 13mila bimbi uccisi a Gaza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 17 marzo 2024) 23.00 L'ha reso noto che13.000 bambini sono statidurante l'offensiva israeliana, molti altri soffrono di grave malnutrizione e non hanno "nemmeno l'energia per piangere". "Non registriamo questo tasso di mortalità tra i bambini in quasi nessun altro conflitto nel mondo", ha affermato il direttore esecutivoCatherine Russel a Cbs news."In migliaia sono rimasti feriti e non riusciamo nemmeno a determinare dove siano. Potrebbero essere bloccati sotto le macerie", ha aggiunto.